«Te hackearon»: Julio César Rodríguez vive inesperada situación en plena emisión del matinal de CHV, «Contigo en la Mañana»

Durante la mañana de este viernes 11 de julio, Julio César Rodríguez vivió una inesperada situación mientras estaba al aire en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana».

Esto ocurrió mientras conversaba con el resto del panel y el experto en gestión de emergencias y seguridad pública, Michel de L’Herbe con respecto a las bodegas clandestinas, en las que se guardan productos inflamables en edificios de Santiago. Esto debido a un incendio que se provocó durante el jueves.

En este contexto, Julio César Rodríguez dio a conocer el problema que sufrió mientras estaba en WhatsApp.

Resulta que el rostro de CHV estaba tratando de comunicarse con una fuente para conocer quién era el comprador de los cines Nilo y Mayo, lo que se vendieron para transformarse en bodegas. Algo que se conoció durante el 2024.

Sin embargo, en este momento JC Rodríguez mencionó preocupado que «me pasó una cuestión súper rara, me conseguí el teléfono de Marcelo Morales, director de la Cineteca, y estaba escribiendo y de repente se me apagó y me aparece: ‘esta cuenta ya no puede usar WhatsApp’. Fue al aire».

Frente a esto, su compañera, Andrea Aristegui le señaló: «Te bloquearon o te hackearon, qué raro».

¿Qué le pasó a Julio César Rodríguez?

Posteriormente, Julio César Rodríguez explicó: «Se apagó y volvió (…) Justo me iban a decir quién era el dueño de la bodega. Sin WhatsApp, qué voy a hacer».

Luego, la animadora del matinal de CHV le señaló: «Qué cosa más extraña».

Luego, Julio César Rodríguez, quien hace unos días asumió como director de programación del canal, se alejó del resto del panel para cocer más acerca de la situación. En este sentido, expresó en modo de broma «Que me importaba también quién era el dueño también».