“La relación con mi cuerpo fue…”: Francisca Walker habló sobre su fuerte batalla contra la anorexia

“Tuve esto por más de 10 años”, recordó Francisca Walker, al momento de hablar sobre la batalla que enfrentó contra la anorexia.

La confesión se dio en medio del podcast ‘Vanidad a cualquier edad’, momento en el que abordó cómo desarrolló un trastorno alimenticio en su etapa de adolescencia.

Según sus dichos, luchó durante más de una década para superar la enfermedad.

Esto dijo Francisca Walker

En su relato, contó que todo inició alrededor de los 13 años, una etapa marcada por los cambios físicos y emocionales, que terminaron afectando su autoestima.

“Yo me recuerdo de niña muy libre”, mencionó, recordando una infancia segura y con alto amor propio.

Pero, el escenario cambió con la llegada de la adolescencia: “Sentía que mi cuerpo no calzaba con algo que yo amaba hacer”, explicó, relacionándolo con su vínculo con el ballet.

Fue ese momento, en el que derivó un cuadro severo. “Terminé desarrollando un trastorno alimenticio galopante por muchos, muchos años”, confesó.

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Cómo fue para Francisca Walker tener anorexia

A su vez, detalló cómo fue vivir la etapa como adolescente, la cual tuvo hartos bajos.

“Mi relación con mi cuerpo en la adolescencia fue terrible, no un punto medio, terrible”, afirmó.

Por otro lado, reveló el impacto emocional que tuvo este proceso en su autoestima: “Desarrollé una forma de hablarme frente al espejo muy fea, muy terrible”.

Su proceso de sanación, a pesar de que fue complejo, logró salir adelante tras años de tratamiento y trabajo.

“Hice todo lo que te puedas imaginar para poder sanarme”, destacando que el arte, la actuación y la terapia fueron claves en su recuperación.

También reflexionó sobre el trasfondo del problema, apuntando a la presión social: “Si te enseñaron que el valor de una mujer es la belleza, se te cae todo”, dijo.

Estuvo por más de una década en recuperación, con avances y retrocesos de por medio: “Tuve esto por más de 10 años, iba y venía”.

Finalmente, confirmó haber superado la enfermedad. “Yo me curé. Llegó un momento en que dije ‘este tema ya no es más un tema’”, cerró.

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