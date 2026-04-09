¡Histórico!: Daddy Yankee es nombrado como Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación

Si queremos hablar sobre artistas icónicos del reggaetón, automáticamente pensamos en uno de los que dio los primeros pasos para este género musical: Daddy Yankee.

Con años de trayectoria, canciones que siguen sonando, sampleando y juntando a diferentes generaciones, el puertorriqueño recibe un logro más para su carrera en el reggaetón.

El ‘King Daddy’ ha sabido marcar presencia con el paso del tiempo, siendo uno de los grandes pioneros en la escena urbana.

Su carrera lo llevó a que ahora sea la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

El artista será homenajeado en una gala especial para el próximo 11 de noviembre en Las Vegas, durante la Semana de los Latin Grammy.

Daddy Yankee, Persona del Año 2026

La Academia Latina de la Grabación anunció que el multi ganador del Latin GRAMMY y multi nominado al GRAMMY, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido como Daddy Yankee, será la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación.

El pionero e impulsor de la globalización del reggaetón, será reconocido por sus casi tres décadas de carrera como cantante, compositor e intérprete.

Su trayectoria representa un ejemplo de superación personal, resiliencia y creatividad. “Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

“Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”, agregó.

“Representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, dijo Daddy Yankee.

“Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”, añadió.

La trayectoria del King Daddy

Desde sus inicios en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee canalizó una realidad social compleja, marcada por la violencia, la censura y la exclusión, con un lenguaje musical propio.

Bajo un contexto en el que el reggaetón era estigmatizado por la sociedad, él defendió el arte. Contribuyó decisivamente a su legitimación cultural.

Su éxito llegó en 2004 con ‘Barrio Fino’, el álbum que redefinió la música latina en el siglo 21. Tuvo ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el número uno de la lista Billboard Top Latin Albums.

El fenómeno global de ‘Gasolina’, Daddy Yankee internacionalizó el reggaetón y lo llevó a nuevas generaciones.

Se convirtió en el primer artista intérprete del reggaetón en realizar una gira internacional. Visitó más de 29 países y llevando la música urbana a escenarios de todo el mundo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google