Figura de Canal 13 sorprende tras confirmar en vivo romance con galán 19 años menor que él: «Es un colágeno puro»

Recientemente, en programa de espectáculos «Hay que decirlo», se vivió una curiosa situación, en la que se hizo una inesperada revelación sobre la vida sentimental de uno de los panelistas del programa de Canal 13.

En concreto, se mostraron en pantalla unos registros de Nelson Beltrán, quien es más conocidos como El Colombiano. Estas eran de sus recientes vacaciones y aparecía muy contento junto a un misterioso galán.

El Colombiano sorprende tras revelar romance con joven 19 años menor

En este sentido, el asesor de imagen indicó orgulloso: «Es un colágeno puro, lomo vetado. ¡Aprendan!».

Frente a esto los compañeros de panel empezaron a molestar a El Colombiano, quien cumplió 50 años en enero.

Además, los panelistas del programa de Canal 13 le hicieron múltiples preguntas sobre su prometido, por lo que terminó confesando que su conquista es 19 años menor que él.

«Es chileno. Lo conocí en una cita a ciegas. Sabía a lo que iba, pero no lo conocía, no tenía más antecedentes. Yo como lomo vetado. Tiene 31 años y mide 1,95», indicó Nelson Beltrán.

Posteriormente, el conductor Nacho Gutiérrez le hizo una consulta sin filtro. «¿Es verdad que en tu caso hay matrimonio?», lanzó.

Frente a esto, El Colombiano respondió positivamente. Sin embargo, no entregó más detalles al respecto.

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