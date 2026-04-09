El King marcando presencia: Arturo Vidal entrega directo mensaje para Marité Matus

Marité Matus no lo ha pasado del todo bien este último tiempo. Después de revelarse su término con Camilo Huerta, la influencer sacó los trapos al sol sobre las actitudes del ex chico Yingo, las cuales no eran las mejores.

En concreto, también reveló unas supuestas infidelidades por parte de Camilo, que incluso dijo que la hija de Pamela Díaz, Trini Neira, habría tenido un affaire con él.

Ahora, Neira y Huerta se querellaron en contra de Marité y Gissella Gallardo, quienes habían dicho que entre ellos hubo algo.

Y siguiendo la polémica, ahora Arturo Vidal, ex pareja de Marité y padre de sus hijos, se pronunció ante los problemas y dio un breve, pero conciso mensaje para Matus.

El mensaje de Arturo Vidal

A través de sus redes sociales, el seleccionado nacional entregó su apoyo a quien es madre de sus hijos.

Publicó una fotografía donde aparece los dos, luciendo camisetas iguales y con una breve dedicatoria:

«La familia es lo primero y se defiende a muerte», fue lo que escribió el futbolista de Colo Colo con unos emoticones de manos empuñadas.

Y no solo quedó hasta ahí, sino que Marité le respondió reposteando su historia de Instagram, diciendo lo siguiente: «Gracias King» con un emoji de unas manos juntas en forma de rezo, otras alzadas y un corazón, evidenciando la buena relación que existe entre ambos.

Esta es la imagen:

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