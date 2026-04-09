¡Para que no falte más a clases!: Revisa si eres beneficiario del Bono por Asistencia Escolar

Ya llevamos dos meses desde la vuelta a clases y con ella, una responsabilidad que se premia sin necesidad de tener altas notas: la asistencia escolar.

El beneficio destinado a los estudiantes, llamado Bono por Asistencia Escolar, busca dar una ayuda monetaria a aquellas familias que en sus integrantes tengan una asistencia mayor o igual al 85%.

Este año, el monto asciende a $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos que señala el bono.

Por ello, si tu hijo tiene buena asistencia, aprovecha y revisa si eres beneficiario del bono y verifica si cumples con todos los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para el Bono por Asistencia Escolar?

Primero, se le otorga a la composición familiar que tengan integrantes entre los 6 y 18 años, quienes deben cumplir una asistencia mensual superior o igual al 85%.

Se otorga por 24 meses, en la medida que se dé cumplimiento a los requisitos.

Estos son los otros datos a cumplir:

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Que la familia, en su composición familiar, tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo.

Estar cursando estudios en un establecimiento institucional reconocido por el Estado , en los niveles de educación básica o media.

Cumplir una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para cumplir con esta condición durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia escolar promedio para el período julio-diciembre del año anterior.

¿Cómo efectuar el pago del Bono?

El pago de este bono se hace mensualmente, en la medida que se cumplan los requisitos, con un desfase de 3 meses. O sea, el pago de la asistencia del mes de julio del respectivo año, será realizado en el mes de octubre del mismo año.

Es la familia participante de Chile Seguridades y Oportunidades quien elige la forma en que recibirá y cobrará los bonos. Puede ser a través de:

Depósito electrónico en la cuenta bancaria del cobrador de la familia, o en del cobrador de la familia, o en Cuenta RUT que abre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sin costo para el usuario.

Pago presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado correspondiente al domicilio del usuario, donde debe ir, con su cédula de identidad, el usuario o el representante de la familia que cobra el resto de los beneficios familiares.

Si cumples con todos los detalles, solo debes estar a la espera del bono.

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