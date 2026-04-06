Banco Estado confirma medida que muchos chilenos esperaban: millones de beneficiados

En horas de la mañana de este lunes, BancoEstado confirmó un importante cambio para la CuentaRUT. Producto cuenta con más de 15 millones de usuarios a lo largo de todo Chile.

El presidente de la entidad financiera, Mario Farren y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz anunciaron que se dejará de cobrar $300 por transferir a otros bancos.

De este modo, Farren destacó que esta medida beneficiará a millones de usuarios que utilizan la Cuenta RUT, que en este año cumple dos décadas.

«Nuestra plataforma de pagos masivos, que es líder en Chile, tiene la madurez necesaria para eliminar el cobro de $300 que se realiza por las transferencias electrónicas de fondos, desde la CuentaRUT», indicó.

«Creemos que esto es algo que lo posiciona en el liderazgo en los medios de pago masivo y lo hace tremendamente competitivo en un mercado que se ha ido digitalizando y modernizando a pasos agigantados», agregó.

¿Cuándo se dejará de cobrar por transferencia?

Este costo que tienen las transferencias desde la CuentaRUT a otros bancos se dejará de cobrar desde el 15 de abril.

Sin embargo, es importante dejar en claro que desde Banco Estado confirmaron que se seguirán cobrando $300 por giros en cajeros de otros bancos. De este modo, la cuenta tendrá teniendo otros cargos asociados.

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