Abastible lanza «Pulso Naranja» festival que recorrerá Chile con Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga: revisa fechas y ciudades confirmadas

Recientemente, Abastible sorprendió tras anunciar «Pulso Naranja«. Festival que estará recorriendo diversas ciudades del país junto Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga.

De este modo, es una instancia ideal para acercar la música chilena a las personas, promoviendo la descentralización de los shows musicales.

Esta iniciativa que recorrerá distintas regiones, llevando música, entretención y grandes experiencias a miles de personas se da en el marco del aniversario número 70 de Abastible.

El objetivo de «Pulso Naranja» es acercar el talento chileno a distintas ciudades. De este modo, crear espacios de encuentro, celebración y cultura. Esto en torno, a artistas que son parte de la identidad musical nacional.

De este modo, la iniciativa refleja el compromiso de parte de la compañía por acompañar a las personas a lo largo de todo el país, impulsando espacios de encuentro que conectan a las comunidades a través de la música y la cultura.

Este festival que cuenta con el respaldo de Radio Corazón nace bajo el concepto «Donde hay música chilena, está Abastible».

En este sentido, se espera que sea un espacio para fortalecer el sentido de comunidad y que pueda generar grandes experiencias a lo largo del país.

Las fechas de «Pulso Naranja»

La primera versión de esta gira que tendrá como protagonistas a Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, cuenta con las siguientes fechas:

11 de julio: Vive Peñuelas en La Serena

18 de julio: Gran Arena Monticello (comuna de San Francisco de Mostazal)

25 de julio – Estadio Sokol en Antofagasta

En tanto, en los casos de Valdivia y Viña del Mar todavía falta que se confirmen las fechas.

Las entradas están disponibles a través de los sistemas oficiales de cada ciudad. Para conocer más información al respecto revisar los canales oficiales de Abastible y Radio Corazón.

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