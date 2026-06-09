«Está muy afectado»: El «Catador» reaccionó a grave acusación en su contra y tomó drástica decisión

Recientemente, David Liempi, que es conocido como «Catador» reaccionó a las acusaciones que hizo en su contra, su expareja, la periodista Paula Salas.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la comunicadora denunció al camarógrafo de abuso y «abandonar a sus hijos». Incluso lo responsabilizó de múltiples deudas que tiene.

«Abandonó a sus hijos. Los dejó incluso sin educación, escudándose en un sueldo ‘insuficiente’, mientras yo trabajaba de lunes a domingo. En paralelo, él sostenía una doble vida con sus amantes», es parte del relato de Paula Salas.

Frente a esto, Jaime Silva, abogado del Catador conversó con La Cuarta. En este sentido, aseguró que las acusaciones serían falsas.

Las palabras del abogado del Catador

En diálogo con el medio ya nombrado, el abogado de David Liempi señaló: «Los hechos son absolutamente falsos, hechos con el único propósito de denostar y desprestigiar a mi representado».

En este sentido, el profesional indicó que ya se presentó un recurso de protección por una presunta vulneración al derecho a la honra. De este modo, piden que se baje la publicación.

Además, aseguró que planean presentar una querella por el delito de injurias graves. Mientas que con respecto a las motivaciones de esta funa, indicó: «Ella está utilizando las redes para ajustar cuentas por cosas de índole personal, falseando la realidad y por lo tanto debiera responder en tribunales frente a eso».

«Él está muy afectado, como cualquier persona que está siendo funada sin motivo en redes sociales, y por lo mismo me encargó las acciones legales correspondientes con la mayor celeridad posible, razón por la cual ya se presentó un recurso de protección», añadió el abogado del Catador.

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