«Toda mi platita que tenía ahorrada en dólares»: Pollo Castillo revela que sufrió millonario embargo por inesperado motivo

Recientemente, el popular influencer Benjamín Pollo Castillo reveló que fue uno de los afectados por el embargos de Tesorería General de la República debido a que mantenía deuda con el con el Crédito con Aval del Estado (CAE). De este modo, dio a conocer que su cuenta quedó con 0 pesos.

Vale señalar que durante los últimos días múltiples personas denunciaron que sus cuentas fueron vaciadas debido a las deudas que mantenían.

Pollo castillo revela que vaciaron su cuenta por deuda del CAE

En el espacio «Al Borde» de Once Stream, el creador de contenido dio a conocer que terminó pagando más de $20 millones debido a su deuda del CAE. El influencer dio a conocer que estaba grabando un comercial cuando intentó hacer una transferencia y se dio cuenta que no tenía dinero.

Pollo Castillo pensó en un principio que pudo ser un hackeo. Sin embargo, al notar que el movimiento decía «embargo judicial» supo de qué se trataba.

El influencer indicó: «Mi carrera era Civil Industrial y me demoré un año más en sacarla, entonces mi carrera salió entre $40 y $45 millones, más la morosidad y todo…».

El joven aseguró que sabía que debía pagar esta deuda, pero que había utilizado el dinero para generar más ingresos. «Sabía que era una deuda que tenía que pagar, pero obviamente uno necesita liquidez para generar más dinero y con ese dinero pagar las deudas», indicó Pollo Castillo.

Vale señalar que el joven aseguró que nunca recibió una notificación. «Entre que llamé a un abogado y al contador, llego en la noche y digo: ‘Ya, tengo que repactar el pago o hacer un plan de pago’ para lo que me quedaba todavía del CAE, que era como el 50%», señaló.

«Después caché que toda mi platita que yo tenía ahorrada en dólares, esperando que subiera el dólar, me la quitaron. Así que pagué todo el CAE», añadió el comediante.

Cabe destacar que Otakin, quien también estaba presente en el espacio señaló que también tiene una deuda del CAE.

«Tuve CAE, financió CAE como un año de carrera. Son como $2,6 millones que debo. Pretendo pagarlo con la plata del reality, pero si no me llega antes del 15 de julio, cagué po», señaló.

Luego, revisó un correo reciente. Este tenía como asunto «Resolución de cobranza judicial» y contenía un documento de una demanda con embargo. En este contexto, le explicaron que era una notificación relacionada con un proceso judicial del cobro de la deuda.

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