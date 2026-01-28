Pollo Castillo ofreció un Indio Pícaro en «El precio de la historia» y recibió inesperada oferta: «Si lo levantas buenas cosas pasarán»

Recientemente, el popular influencer nacional Benjamín «Pollo» Castillo protagonizó un inesperado momento durante su viaje a Estados Unidos.

Resulta que fue a la tienda del popular programa, «El precio de la historia» ubicada en Las Vegas junto al reconocido crreador contenido Simón Espinoza del programa «En Volá» para intentar vender un particular objeto típico de la cultura popular chilena.

Vale señalar que en esta instancia, no se encontraban figuras del programa como Rick Harrison. Sin embargo, pudieron ofrecer el producto a trabajadores del local.

Pollo Castillo intentó vender Indio Pícaro en tienda del programa «El precio de la Historia»

El Pollo Castillo se dirigió hasta el mesón y ofreció un Indio Pícaro. «Este es un símbolo de mi país y quisiera empeñarlo. Es un Indio Pícaro de Chile», comenzó señalando.

Posteriormente, indicó: «Este es uno de los primeros indios pícaros, del 1960. La leyenda dice que si lo levantas buenas cosas pasarán, como un cumpleaños, matrimonio o ganar algo de dinero».

Además, el Pollo Castillo comentó que «ha estado en mi familia por generaciones».

Sin embargo, el trabajador de la tienda no se mostró muy convencido. «No tratamos con supersticiones aquí, así que no lo sé hermano», expresó.

Posteiormente, al tomar el objeto indicó: «Se ve fresco, esto no tiene más de un par de años».

Sin embargo, no pudo contener la risa al momento de levantarlo y encontrarse con la sorpresa detrás de producto artesanal chileno.

Vale señalar que a pesar de que Pollo Castillo buscaba venderlo a un dolar, el trabajo le hizo un a oferta simbólica y le ofreció un centavo.

«Esto es lo máximo que puedo darte», aseguró el trabajador de la tienda.

También te podría interesar leer: Madre emociona en redes sociales tras compartir el primer día de trabajo de su hijo en Valparaíso: «Un bendecido»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google