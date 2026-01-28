El tenso cruce entre Cathy Barriga y Karen Doggenweiler en Mucho Gusto: «Con tu marido…»

En la jornada de este martes, en «Mucho Gusto» de Mega la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga y Karen Doggenweiler protagonizaron un tenso momento a través de una llamada telefónico.

Esto ocurrió luego de que en el programa matinal estuvieran revisando algunos gastos durante su periodo, los que incluso fueron tildados de «ridículos». Además, comentaron sobre la actitud de la exchica Mekano durante el proceso judicial, en el que estuvo compartiendo contenido en redes sociales relacionados con bailes, o realizando tratamientos estéticos.

Todo esto no le pareció a Cathy Barriga, quien llamó al espacio televisivo. De este modo, criticó a los medios de comunicación y señaló actualmente su caso se basa solamente en una querella del alcalde actual, Tomás Vodanovic.

Además, acusó que no se le da misma cobertura a la querella en contra del edil actual por presunta malversación de fondos, la que presentó un concejal de la UDI.

La molestía de Cathy Barriga con el matinal de Mega

En este sentido, la exalcaldesa indicó: «Estoy llamando, primero que todo, para hablar del periodismo como el que hacen ustedes. De informar, porque me parece impresentable que van casi 5 años de hablar, de nutrirse, de un tema que se ve en tribunales y que no sean capaces de comunicar que el querellante y persecutor, que es el alcalde (Tomás Vodanovic). Está querellado e imputado por fraude al Fisco hace más de 5 meses».

«Hablan parcialmente, creo que están gravemente faltando y no sé la motivación que tienen», añadió Cathy Barriga.

Frente a esto Karen Doggenweiler recordó a algunas diferencias entre ambos casos. La periodista señaló que su investigación está más avanzada y que han solicitado penas superiores a 30 años de cárcel.

«Quiero preguntarte por esto que parece tan impresionante. Cuando comenzó este caso, probablemente, nadie pensó que iba a crecer de esta manera, pero que lleguen a pedir más de 30 años, quiero preguntarte tu impresión ¿Qué te parece?», indicó.

En este sentido, Cathy Barriga recordó cuando el esposo del rostro de Mega, Marco Enríquez-Ominami enfrento el caso de SQM. Sin embargo, es importante recalcar que fue sobreseído.

«Esa impresión, debe ser la misma que tuviste cuando viviste un caso directo con tu marido, yo creo que es muy fuerte cuando acusan a alguien de algo que no ha cometido», señaló.

Frente a esto, Karen Doggenweiler le respondió: «Para eso están los juicios, para eso Marco resultó inocente. Así que yo creo que es importante que se sigan todos los conductos e instancias. En el caso de él, que fue bastante injusto».

