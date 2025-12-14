«No se lo robó»: Vocal de mesa sorprendió a Cathy Barriga con inesperado comentario tras votar

Cathy Barriga fue durante esta mañana a ejercer su voto, momento que captaron las cámaras de televisión. La exalcaldesa de Maipú, llegó hasta su local de votación, esta vez, sin ofrecer nada a los vocales de mesa.

Cabe recordar, que en la primera vuelta del mes pasado, Cathy Barriga generó polémica tras llegar con regalos para los vocales de mesa. En particular, les ofreció galletas, que el presidente de mesa rechazó, tras asegurar que podía ser acusado de cohecho.

Vocal de mesa sorprendió a Cathy Barriga con inesperado comentario tras votar

El matinal de Mega, Mucho Gusto, estuvo en el momento en que Cathy Barriga ejerció su voto. Mientras el panel conversaba con el periodista César Campos, que se encontraba en el lugar, fue él quien reveló el tenso momento entre la exalcaldesa y un vocal de mesa.

«Un vocal, no sé si se desubicó o no, o la trató más o menos mal, porque le dijo a Cathy Barriga: ‘devolvió el lápiz, no se lo robó‘», comentó Campos.

En el estudio, inmediatamente los panelistas reaccionaron con comentarios como: «Qué mala onda», «desubicado», «fuera de lugar«, «no corresponde«, «innecesario», «mal chiste» y «se dio un gustito«.

Sin embargo, César Campos aseguró que ella no se lo tomó mal, y respondió de manera educada: «ella respondió que sí devolvía el lápiz, que no tenía ningún problema. Fue muy dama para esta situación«.

