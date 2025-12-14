Pablo Chill-E explota contra políticos y la justicia con desafiante mensaje: «Van a haber varias bocas cerradas»

Durante este sábado, a un día de la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 en Chile, el popular cantante urbano Pablo Chill-E compartió nuevas críticas sociales a través de su cuenta de X (antes Twitter).

El artista se refirió al secreto bancario. En este sentido, señaló que en caso de que se levante, el resultado provocaría gran sorpresa.

«Deberían levantar el secreto bancario a ver quién es más narco, nosotros los cantantes urbanos o todos los políticos, jueces y fiscales que se oponen siempre. Ahí van a haber varias bocas cerradas, hijos de pu…», lanzó Pablo Chill-E- a través de X (antes Twitter).

Posteriormente, el cantante lanzó otro post.

«Antiguamente, en años pasados, me han reventado la casa fácil 5 veces ratis y pacos solo por cantar (no me queje porque sé que canto TRAP)», señaló el intérprete de «Facts».

«Nunca pillaron nada, ahora me tienen piola, pero los invito a investigarme a fondo o de nuevo para que una vez más no pillen ninguna wea», agregó.

Antiguamente en años pasados me han reventado la casa fácil 5 veces ratis y Pacos solo por cantar (no me queje porke se k canto TRAP) nunca pillaron nada, ahora me tienen piola, pero los invito a investigarme a fondo a de nuevo pake una vez más no pillen ninguna wea. — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) December 13, 2025

Vale señalar que estos twits no pasaron desapercibidos y diversos usuarios reaccionaron. En este sentido, muchos apoyaron sus dichos, mientras que otros los criticaron.

«Y este quién es?»; «Te queremos Pablito, eres grande»; «Cuidate muchacho,porque la yuta si no encuentra nada, acostumbra a hacer montajes o a instalar falsedades»; «Ojalá te hallaran un curso de redacción y ortografía», fueron algunos de los comentarios que recibieron las palabras de Pablo Chill-E.

Vale señalar que hace algunos días, el cantante urbano estrenó la canción «Joven de Pobla» junto a Anita Tijoux, el que cuenta con un potente mensaje social. Además, tiene críticas directas al candidato presidencial José Antonio Kast.

Escucha el tema a continuación:

PIENSA JUZGA Y COMPARTE pic.twitter.com/aqz7s34XX3 — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) December 11, 2025

También te podría interesar: Tras duras críticas en las redes: Kidd Voodoo reveló por quién votará en las Elecciones Presidenciales

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google