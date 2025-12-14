Comando de Jeannette Jara hizo grave denuncia: José Antonio Kast alzó la voz

Durante esta jornada de elecciones, diversas personas hicieron una preocupante denuncia en redes sociales. Resulta que en la madrugada, desde la empresa Lipigas, enviaron mensajes llamando a votar por el candidato presidencial José Antonio Kast.

«Lipigas por Kast #Evólpoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas, comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M Santa Cruz», indica el mensaje.

Esta situación no pasó para desapercibida. De hecho, desde el comando de la candidata Jeannette Jara. De este modo, pidieron que se tomen medidas al respecto.

«Hemos denunciado ante el Servel a Lipigas por el presunto envío de mensajes políticos fuera del plazo legal de campaña, llamando a votar por una de las preferencias», expresó la candidata desde sus redes sociales.

José Antonio Kast se refiere al mensaje de Lipigas

Luego de emitir su voto en la comuna de Paine, José Antonio Kast habló con respecto a esta situación.

«No conozco el tema de Lipigas, pero debo decir que si han habido problemas en instituciones públicas y algunos ministerios han perdido el control de sus redes sociales por hackeos. Tengo claro que esas personas que hacen eso, pueden hackear cualquier sistema», expresó el candidato presidencial.

«A mi juicio, si hay alguna duda lo que se debe hacer, junto con plantearlo públicamente, hay que plantearlo al Servel para que se investigue», añadió.

Vale señalar que desde Lipigas emitieron un comunicado. De este modo, acusaron que el mensaje fue enviado debido a un «acceso no autorizado».

«Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio», indicaron desde la empresa.

