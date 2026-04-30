Popular pareja de la farándula que anunció matrimonio confirma compleja crisis tras tristes episodios: «Hemos intentado de todo…»
Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo de la farándula. Resulta que una pareja que había anunciado que casarían, dio a conocer que pasan por un delicado momento.
Estamos hablando de Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán. Recordemos que en julio de 2024, el ex Axé Bahía le pidió matrimonio a la chilena durante un viaje a Egipto.
Sin embargo, la relación se ha visto muy afectada debido a una triste situación.
La crisis que enfrentan Bruno Zaretti y Sofía Bascuñán
El diálogo con LUN, el bailarín dio a conocer que la relación se ha visto muy afectada debido a que han perdido dos embarazos en poco tiempo.
«Hemos intentado de todo para superar el dolor, pero infelizmente nos topamos con una crisis», indicó el exintegrante de Axé Bahía.
«Ese segundo golpe fue muy duro y creo que terminó impactando aún más nuestra relación», añadió Bruno Zaretti.
De todos modos, aseguró que «es muy pronto para confirmar cuál será el futuro de la relación».
«Confío en que podremos sobrellevar este momento difícil y, si así está destinado, continuar con la relación, pero ambos decidimos darnos un tiempo. De lo contrario, mantendremos siempre el cariño y la admiración mutuamente», añadió Bruno Zaretti.
En tanto, para finalizar indicó: «Nos hemos distanciado por todo lo que estamos viviendo. Sentimos que hoy cada uno necesita su espacio para procesar, pensar y ordenar distintas cosas. Eso no quita el cariño, el respeto ni el amor que nos tenemos».
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.