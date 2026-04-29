¿Nace el amor en Chilevisión?: «Somos amigos con beneficios (…) Incluye besos, de repente. Puede incluir todo, pero depende del día»

Al parecer, nació un nuevo romance en el mundo de la farándula y recientemente una de las involucradas alzó la voz al respecto.

Estamos hablando ni más ni menos que de Disley Ramos y Claudio Valdivia, quien son parte del espacio de Chilevisión, Fiebre de Baile.

Si bien en un inicio comenzó como un simple coqueteo, ahora la exparticipante de Mundos Opuestos entregó detalles al respecto.

Disley Ramos se sinceró sobre su relación con Claudio Valdivia

En conversación con el medio Plan Perfecto, Disley Ramos se sinceró sobre su vínculo con Claudio Valdivia.

«Somos amigos, somos amigos con beneficios», indicó la influencer y figura televisiva.

«Esto sería que ahora hace frío, si uno quiere compañía o tomarse un tecito, conversar o pelar, él está ahí, es muy bueno para escuchar», añadió Disley.

En este sentido, la joven fue consultada con respecto si le gustaría formalizar su relación con Claudio Valdivia. «¿Sabes lo que pasa? Que no quiero ponerle nombre a nada, porque si le pongo nombre, va a terminar prontito, porque no estoy con ganas de tener una relación. Eso me pasa», respondió.

Además, la participante de Fiebre de Baile entregó más detalles con respecto al romance. «Incluye besos, de repente. Puede incluir todo, pero depende del día, de las ganas y del momento. Si estoy muy cansada y no queremos nada, no queremos nada nomás», explicó.

Por otro lado, Disley también se refirió a cómo es Claudio Valdivia detrás de cámara. De este modo, indicó que es muy diferente.

«Claudio es una persona acá y es totalmente distinta en la interna. Lo que pasa es que acá se lleva bien con todos, con los camarógrafos, las tías. Pero entra el set con los compañeros y como que quiere agarrarse con todos», finalizó.

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