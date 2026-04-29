«Va a estar cuático… no se acerquen ni un centímetro»: Latife Soto genera gran preocupación con predicción para Chile

En uno de sus clásicos lives con José Antonio Neme, Latife Soto generó gran impacto con predicciones para Chile y el mundo.

En esta oportunidad, la tarotista lanzó un vaticinio sobre el panorama internacional. En este sentido, hizo una advertencia relacionada con Irán.

Latife Soto dio a conocer que este país estaría dispuesto a hacer de todo con el fin de defender sus recursos.

«Irán se va a inmolar… van a defender esa isla donde está el petróleo», expresó.

En esta oportunidad, Latife Soto descartó la posibilidad de que se desarrolle un conflicto nuclear total. Sin embargo, adelantó otro problema.

«Tercera guerra mundial no va a haber chiquillos… solamente atacar cosas que a la gente le haga falta», indicó.

De este modo, la tarotista advirtió sobre la posibilidad de que se desarrolle un apagón mundial debido al conflicto en Medio Oriente.

«Es como consecuencia de lo que van a hacer los niños bonitos de Irán», expresó con ironía.

Las predicciones de Latife Soto para Chile

Sin embargo, esto no fue todo, según consignó FMDOS. La tarotista indicó que se podría desarrollar un acuerdo con Argentina, el que tendría beneficios en la economía.

«Veo un pacto muy cototo entre Chile y Argentina… Chile le va a comprar directo a Argentina, así que nosotros gracias a Dios no vamos a tener tanto problema con el petróleo», mencionó Latife Soto.

Por otro lado, la guía espiritual solicitó tener precaución a quienes viven o visiten la costa.

«Ojo con esta semana, el mar va a estar cuático… no se acerquen ni un centímetro a caminar por la orilla», indicó Latife Soto.

Vaticinio sobre el rey Carlos III

Además, Latife Soto también se refirió a la realeza británica y lanzó una predicción con respecto al Rey Carlos III.

«Ojo con él, que por mayo puede enfermarse feo… yo lo veo como enfermito», indicó la guía espiritual.

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