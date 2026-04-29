Confirman segunda fecha de Karol G en Chile 2027: Cuándo es y cómo comprar entradas
Existe gran furor por el regreso de Karol G en Chile, lo que se ve reflejado en la gran cantidad de personas que están intentando conseguir entradas.
El regreso de Karol G a Chile ha dado mucho que hablar y ha generado gran expectación en sus fanaticada nacional. Esto se vio reflejado en el éxito en ventas que tuvo la primera fecha programada para el 28 de enero en el Estadio Nacional.
En este sentido, desde la productora Bizarro confirmaron un segundo concierto de la cantante colombiana en nuestro país, la que quedó programada para el 29 de enero en el recinto ubicado en Ñuñoa.
Vale señalar que esta visita de Karol G en Chile se da en el marco de su gira titulada «Viajando por el mundo – Tropitour». Vale señalar que con este tour, la artista también recorrerá otros países como Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Alemania, Argentina, Brasil y más.
La venta de entradas para el concierto de Karol
La preventa de entradas exclusiva para clientes que paguen con Mastercard Banco Falabella empezó hoy miércoles 29 de abril, a las 13:30 horas y miles de personas han formado parte de la fila virtual.
De este modo, las fanáticas de Karol G están a la espera de que inicie la venta general. Vale señalar que ambas modalidades son a través de Puntoticket.
A continuación te dejamos los precios de las entradas:
- Galería: $69.000
- Cancha general: $92.000
- Pacífico lateral: $103.500
- Andes: 103.500
- Pacífico bajo: $207.000
- Pacífico alto: $230.000
- Platinum lateral: $230.000
- Pacífico medio: $287.500
- Diamante lateral: $287.500
- Diamante: $322.000
- Primeras filas: $414.000
- Pit derecho (A): $563.500
- Pit derecho (B): $563.500
- Silla de ruedas: $69.000
- Acompañante de silla de ruedas: $69.000
Vale señalar que hay gran demanda por las entradas de Karol G. En este sentido, muchas personas están pidiendo una tercera fecha en redes sociales.
Recordemos que la última vez que vino la Bichota a nuestro país fue en 2024, cuando llevó a cabo tres sold out en el Estadio Nacional.
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