Confirman segunda fecha de Karol G en Chile 2027: Cuándo es y cómo comprar entradas

El regreso de Karol G a Chile ha dado mucho que hablar y ha generado gran expectación en sus fanaticada nacional. Esto se vio reflejado en el éxito en ventas que tuvo la primera fecha programada para el 28 de enero en el Estadio Nacional.

En este sentido, desde la productora Bizarro confirmaron un segundo concierto de la cantante colombiana en nuestro país, la que quedó programada para el 29 de enero en el recinto ubicado en Ñuñoa.

Vale señalar que esta visita de Karol G en Chile se da en el marco de su gira titulada «Viajando por el mundo – Tropitour». Vale señalar que con este tour, la artista también recorrerá otros países como Estados Unidos, México, España, Francia, Italia, Alemania, Argentina, Brasil y más.

La venta de entradas para el concierto de Karol

La preventa de entradas exclusiva para clientes que paguen con Mastercard Banco Falabella empezó hoy miércoles 29 de abril, a las 13:30 horas y miles de personas han formado parte de la fila virtual.

De este modo, las fanáticas de Karol G están a la espera de que inicie la venta general. Vale señalar que ambas modalidades son a través de Puntoticket.

A continuación te dejamos los precios de las entradas:

Galería: $69.000

Cancha general: $92.000

Pacífico lateral: $103.500

Andes: 103.500

Pacífico bajo: $207.000

Pacífico alto: $230.000

Platinum lateral: $230.000

Pacífico medio: $287.500

Diamante lateral: $287.500

Diamante: $322.000

Primeras filas: $414.000

Pit derecho (A): $563.500

Pit derecho (B): $563.500

Silla de ruedas: $69.000

Acompañante de silla de ruedas: $69.000

Vale señalar que hay gran demanda por las entradas de Karol G. En este sentido, muchas personas están pidiendo una tercera fecha en redes sociales.

Recordemos que la última vez que vino la Bichota a nuestro país fue en 2024, cuando llevó a cabo tres sold out en el Estadio Nacional.

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