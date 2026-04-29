¡Empezó la venta general de Karol G en Chile!: Conoce cómo comprar y cuáles son los precios

¡Atención bichotas y bichotes! La preventa de entradas para el concierto de Karol G en Chile se terminaron en tiempo récord. Debido a esto, se adelantó la venta general y comenzó a las 11:00 horas de este miércoles.

Es importante recordar que la querida cantante colombiana se presentará el próximo 28 de enero en el Estadio Nacional en medio de su gira titulada «Viajando por el Mundo – Tropitour». Esta está centrada en su más reciente álbum titulado «Tropicoqueta».

Vale señalar que la venta general estaba programada para el jueves 30 de abril mediante Puntoticket, a las 09:30 horas. Sin embargo, debido al éxito en ventas se adelantó.

¿Cómo comprar entradas para Karol G en Chile?

La venta general se está llevando a cabo a través de Puntoticket. Vale señalar que los precios se encuentran entre $69.000 y $465.000, considerando cargo por servicio.

A continuación te dejamos el precio de cada una de las ubicaciones del concierto de Karol G en el Estadio Nacional:

Galería: $69.000

Cancha general: $92.000

Pacífico lateral: $103.500

Andes: 103.500

Pacífico bajo: $207.000

Pacífico alto: $230.000

Platinum lateral: $230.000

Pacífico medio: $287.500

Diamante lateral: $287.500

Diamante: $322.000

Primeras filas: $414.000

Pit derecho (A): $563.500

Pit derecho (B): $563.500

Silla de ruedas: $69.000

Acompañante de silla de ruedas: $69.000

Vale señalar que la última vez que vino a Karol G a Chile fue en 2024. En dicho año se presentó los días 19, 20 y 21 de abril en Estadio Nacional, con tres conciertos completamente sold out.

De este modo, debido a la gran demanda que hay por este show, en redes sociales ya están especulando con la posibilidad de que se anuncien más fechas. Sin embargo, todavía no hay nada confirmado.

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