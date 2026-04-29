Reconocida figura de Mega realizó llamativo experimento en vivo y pasó lo que nadie esperaba: se desataron carcajadas

En la mañana de este martes, Alejandro Sepúlveda, periodista especializó meteorología protagonizó una inesperada situación en plena emisión de «Meganoticias Amanece».

En esta oportunidad, el profesional realizó un experimento, el cual no terminó de la manera esperada y provocó múltiples risa en el estudio.

En esta oportunidad, Alejandro Sepúlveda quiso explicar el funcionamiento de la presión atmosférica con una botella de agua y una pelota de tenis de mesa (ping pong).

En esta oportunidad, el especialista de Mega se refirió a posibles lluvias en Santiago. «Uno dice ‘las altas presiones imperan en el centro norte del país y por eso no llueve’. Y los niños nos dicen: ‘¿y qué es la presión?'», comenzó señalando.

«Uno habla de las presiones atmosféricas. Qué es la alta y la baja presión. La presión atmosférica es el peso de la columna de aire sobre un lugar determinado. Ese peso viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba», añadió.

Experimento de Alejandro Sepúlveda no terminó como esperaba

En esta oportunidad, la conductora del espacio, Florencia Vial llenó la botella de con agua. En tanto, Gonzalo Ramírez sacó una pelota de tenis de mesa.

Luego, Alejandro Sepúlveda colocó la pelota en la parte de arriba de la botella como una tapa.

Posteriormente, tomó la botella y la inclinó. Sin embargo, el líquido no cayó, lo que sorprendió a los conductores.

«La presión nos ayudó a mantener la tapa en su lugar», indicó el especialista de Mega.

Posteriormente, Alejandro Sepúlveda volvió a llenar la botella para hacer nuevamente el experimento. Sin embargo, no resultó como esperaba.

El periodista especializado en meteorología, empezó a levantar la botella y la colocó encima de su cabeza. Instante en el cual se cayó la pelota y terminó mojándose. En este sentido, estallaron las risas en el estudio por este inesperado momento.

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