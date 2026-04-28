¿Lluvia en la Región Metropolitana? Alejandro Sepúlveda sorprende tras referirse a las probabilidades de que se desarrollen precipitaciones En la mañana de este martes 28 de abril, el periodista especializado en meteorología de Mega adelantó cómo estará el tiempo durante los próximos días en la capital ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa ACÁ.