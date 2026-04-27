«La gente decía que…»: Benja Valencia revela cómo logró conectar con Zion para «Sentimiento Mágico Remix»

Benja Valencia estrenó una nueva versión del hit con Sinaka, Sentimiento Mágico remix.

Ahora, se suma otros artistas internacionales que la han pegado en el género urbano. Se trata de Paulo Londra, Flouses y el cantante icónico del reggaetón, Zion.

Siendo Benja y Sinaka los primeros chilenos en colaborar con el puertorriqueño, Sentimiento Mágico remix se convierte en uno de los hits más esperados por sus fanáticos.

Y Benja Valencia visitó Radio Activa para contar todos los detalles de cómo llegó a colaborar con Zion.

Benja Valencia sobre Sentimiento Mágico remix

Recordemos el pasado momento cuando Benja Valencia visitó la 92.5 y cantó en acústico la versión original de Sentimiento Mágico y junto a Sinaka revelaron que les gustaría sumar a Zion.

Ese extracto, que fue viral en redes sociales, terminó en los comentarios mencionando a Zion. Fue así como Benja tuvo el primer acercamiento a una posible colaboración.

Todo ocurrió después cuando realizó un show en Iquique y se juntó con ‘Panchito Producer’. Varios le habían dicho a Benja que él tenía contacto con el puertorriqueño.

Se juntó con él, le mostró el tema y Panchito le dijo que le iba a hablar a Zion. “Así empecé a tener conversaciones con Zion”, reveló Benja Valencia.

“Me acuerdo cuando Zion tuvo el accidente, la gente decía que ya no iba a salir el remix”, recordó.

Anteriormente iba a estar Katteyes en el remix, pero se bajó. Entonces, Zion le preguntó a Valencia si podía integrar a su hijo Flouses, a lo cual dijo que sí.

“Iban a estar las puertas abiertas para su hijo”, contó.

“Viajo a Puerto Rico a grabar con Zion, lo conocí y después fuimos a Córdoba a grabar con Paulo Londra y Sinaka”, agregó.

Entre otras cosas, reveló que vienen hartos temas románticos y “mucha música para sacar, solo tengo que planear bien el proyecto”.

Y próximamente se viene un junte con Ramma, artista argentino.

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