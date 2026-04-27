“Era muy…”: Popular figura de TV reveló fugaz amorío con Tomás Vodanovic y habló de Felipe Camiroaga

Una nueva dinámica puso al centro de atención a Carla Ballero, participante del equipo calipso del reality Vecinos al Límite.

En concreto, la conductora del encierro, Karla Constant, entrevistó a Ballero y habló sobre su pasado de excesos en las drogas y una enfermedad que casi acabó con su vida.

Pero lo que dejó a todos esperando es que Carla Ballero reveló detalles del fugaz “romance” que tuvo con el actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Era muy chico para mí…pero sé que le gusté”, dijo.

También habló sobre el difunto, Felipe Camiroaga.

Qué dijo Carla Ballero sobre Tomás Vodanovic

Uno de los pasados rumores que involucró al alcalde de Maipú, es sobre un supuesto amorío que tuvo con Carla Ballero.

“Él me buscó a mí. Por mucho tiempo nos convertimos en amigos escribiéndonos y no nos podíamos juntar nunca. Salimos varias veces, nos llevamos muy bien”, adelantó Ballero.

“Me interesaba mucho hablar con él, pero era muy chico para mí, se notaba mucho la diferencia de edad y terminamos siendo amigos. Pero sé que le gusté”, aseguró.

También hubo otro rostro que fue involucrado con Carla: Felipe Camiroaga. Decían que tenían un posible amorío cuando ambos animaron ‘Ciudad gótica’ de TVN en 2003, pero eran rumores falsos.

“Felipe a lo que se le atravesaba le tiroteaba. Por supuesto que a mí también, pero nunca pasó nada entre nosotros”, sostuvo.

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