Con referencia a Asskha Sumathra: Álvaro Salas vuelve a la TV con ácidos chistes hacia sus colegas

Un nuevo capítulo de El Desestrece trajo consigo a un nuevo invitado en el canal.

Esta vez, se trató del ‘rey del chiste corto’, el humorista Álvaro Salas. Su llegada dio espacio para bromear sobre los cambios que se han visto en la TV y con sus colegas.

En ese sentido, lanzó un chiste hacia la comediante Asskha Sumathra, diciendo que “algo tiene escondido”.

También hizo referencia a si mismo.

El chiste de Álvaro Salas en El Desestrece

“Paul Vásquez, mi amigo ‘El Flaco’, está más gordo y el ‘Guatón Salinas’ está más flaco”, empezó diciendo en su rutina.

Y agregó: “Don Carter antes entretenía a todos los niños, ahora a un solo niño”, dijo con doble sentido y “hasta George Harris está gracioso”, agregó.

Pero el momento que más llamó la atención entre los cibernautas fue cuando habló sobre la pasante del Festival de Viña del Mar, Asskha Sumathra.

“Asskha Sumathra, mmm… como que algo tiene escondido”, comentó. El chiste desató las risas del público.

Finalizó con una talla a él mismo: “Hasta yo estoy cambiado… antes era feo, me veía horrible”.

Revisa el momento acá:

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