De Canal 13 al directorio: Reconocida periodista es designada por José Antonio Kast como la nueva presidenta del CNTV

José Antonio Kast designó a quién es la nueva presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Fue el Ministerio de Secretaría General de Gobierno que informó este lunes que Eliana Rozas Ortúzar asumirá sus funciones en reemplazo de Mauricio Muñoz, quien dejó el cargo el pasado 10 de abril.

Trabajó para Canal 13, donde tuvo distintos cargos directivos entre el año 2003 y 2007 como vicepresidenta del Consejo, directora ejecutiva y secretaria general.

Actualmente, es miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y miembro de la Academia Chilena de la Lengua.

Quién es la nueva presidenta del CNTV

Eliana Rozas es periodista y egresada de Derecho. Se desempeña como directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Trabajó en El Mercurio y en la revista Qué Pasa. Estuvo en Canal 13 en diversos cargos directivos.

En la publicación del anuncio, agregaron que:

“Se desempeñó como jefa de estándares editoriales y redacción en CNN Chile entre 2008 y 2010. Luego, fue gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos en Televisión Nacional de Chile (TVN) entre 2011 y 2016”.

Desde el Ejecutivo señalaron que Rozas deberá asumir los desafíos propios del CNTV, velando por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, el respeto a la normativa vigente y la promoción de la libertad de expresión.

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