Papi 10: Alexis Sánchez publica fotos acompañado de su hija y genera ola de reacciones

Alexis Sánchez, a quien conocimos como el ‘niño maravilla’ ahora lo vemos en su faceta de padre.

Y es que el tocopillano volvió a desatar una ola de reacciones en sus redes sociales, tras subir una serie de imágenes en las que podemos verlo acompañado de su hija de cuatro meses, Bela.

En la imagen se ve cómo tiene en brazos a la bebé, quien usaba una polera con el estampado ‘Papi 10’.

Alexis Sánchez posa junto a su hija

En su compilado de fotos en su cuenta de Instagram, mostró imágenes en su faceta de futbolista y frases de aliento. “Dedication Every Day (dedicación cada día)”, escribió en la descripción.

Y los comentarios se llenaron de elogios:

“El mejor de la historia; Leyenda , van a pasar mil años y no habrá otro niño; Como te banco niño querido; Pero Alexis en su faceta de papá, es lo más hermoso del mundo; Usted no tiene nada que demostrar ya el mundo lo vio jugar” fueron algunas de las reacciones.

Estas fueron las imágenes donde se ve junto a su hija Bela:

Bela nació a fines del 2025, fruto de la relación de Alexis Sánchez con la modelo rusa Alexandra Litvinova.

Ambos han optado por compartir pocas imágenes respecto de su vida familiar, manteniendo la privacidad.

También puedes leer: La Copa del Mundo contará por primera vez en la historia con un show de medio tiempo y esta será la famosa banda que se presentará

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google