Jordan llega por primera vez a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

El popular cantante de cumbia, Jordan cumplirá un importante hito para su carrera. Resulta que se presentará por primera vez en Gran Arena Monticello, con un show que promete ser una verdadera fiesta.

Vale señalar que el popular intérprete es uno de los grandes referentes de la música tropical nacional. De este modo, se espera un espectáculo cargado de energía, romanticismo y los éxitos que han marcado su carrera.

En concreto, el show de Jordan en Gran Arena Monticello se llevará a cabo el sábado 8 de agosto.

En esta instancia, los presentes podrán disfrutar de éxitos como «Yo Te Sigo Queriendo» y «Qué Onda Perdida», el cual ha tenido buenos números en las plataformas digitales y refleja el éxito de su último disco «Supercumbia Vol. 2».

Vale señalar que uno de los hitos más destacados de la nueva etapa de Jordan es «Y Ahora Regresas», tema compuesto por Antonio Salinas que representa una gran colaboración para la cumbia chilena y un encuentro generacional. La interpretación del tema en vivo con Zúmbale Primo, grabada en el Teatro La Cúpula ya está disponibles en las plataformas.

Entradas para el show de Jordan en Gran Arena Monticello

Las entradas se encuentran disponibles a través de la página web de Ticketmaster. Los precios van desde los $19.550 hasta los $49.450 (considerando el cargo por servicio).

«Este es mi primer Gran Arena y estoy feliz de que sea en Monticello, estamos trabajando en un show muy bonito, celebrando mis 18 años de carrera, es un concierto que está pensado en nuestra gente. Vamos a cantar y bailar de principio a fin. Este show será una gran celebración para todos quienes han seguido mi carrera», expresó Jordan.

Vale señalar que el cantante tropical también se prepara para su Gira Otoño/Invierno que ya tiene más de una decena de shows confirmados en distintos lugares de Chile.

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