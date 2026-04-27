Es una de las grandes figuras de Mega y reveló por qué rechazó millonaria oferta de la competencia: «Las condiciones…»

Estas semanas diversos canales chilenos han removido a rostros de programas y estelares. Y con ello, salieron los rumores de supuestos personajes que irían al reemplazo.

Uno de ellos es José Antonio Neme, a quien le habría llegado una millonaria oferta para dejar su canal Mega e irse a cubrir el espacio que dejó Julio César en Chilevisión.

Paula Escobar reveló en Zona de Estrellas que el estudio de CHV “estaban dispuestos a todo, con el sueldo del programa de Diana Bolocco”.

Fue así como el periodista reveló los detalles tras su decisión de quedarse en Mega a pesar de la millonaria oferta.

Qué dijo José Antonio Neme

Durante el último capítulo de Only Friends, el panelista respondió a la pregunta de Raquel Argandoña: “¿Por qué no aceptaste las lucas de CHV y te quedaste acá (Mega)?”.

Y Neme respondió sin más: “Me quedé porque estoy muy contento acá, no tanto por la plata. Me han tratado muy bien”.

“Me gusta rentabilizar mi trabajo, pero es muy difícil que yo salga de Mega, porque aquí las condiciones son muy buenas y tengo un equipo muy bueno”, aclaró José Antonio Neme.

La periodista de espectáculos, Paula Escobar, había dicho que ‘CHV estaba dispuesto a pagar hasta 400 millones de pesos’. Vale señalar que actualmente, Neme estaría recibiendo cerca de 30 millones de pesos mensuales.

Por otro lado, en un reciente live de Instagram junto a Latife Soto, Neme recalcó lo siguiente:

“Quiero decirle a la gente que está viendo una exclusiva: estoy muy tranquilo, estoy en paz, sereno. No estoy ansioso para nada”.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google