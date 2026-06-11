¡Viva el amor! Popular cantante chileno contrajo matrimonio en íntima ceremonia: «El momento que más estaba esperando en mi vida»

Recientemente, se dio a conocer una tremenda noticia para los fanáticos de la música chilena. Resulta que el cantante urbano Gino Mella y la influencer Vania Rivas se casaron.

Este 10 de junio se llevó a cabo una íntima ceremonia. Instancia, en la que estuvieron presentes familiares y cercanos.

Vale señalar que Gino Mella y Vania Rivas anunciaron la noticia a través de sus redes sociales, donde publicaron diversas registros de la oda por el civil.

La publicación que fue compartido por ambos ha generado múltiples reacciones. De hecho, hasta ahora suma más de 169 mil «me gusta» y más de mil comentarios.

La felicidad de Gino Mella

El cantante urbano no escondió su felicidad y aseguró que se trata de un momento muy importante para su vida.

«Fue hermoso. Yo creo que es el momento que más estaba esperando en mi vida. Estaba muy ansioso de que llegara este día porque le pedí matrimonio hace muchos meses en Japón, así que la espera se hizo eterna. Pero realmente fue el mejor día de mi vida», indicó Gino Mella según lo informado por Página 7.

Además, se refirió a los nervios que sintió con su pareja ante este nuevo paso en su vida. «Cuando llegó el ‘acepto’, nos pusimos muy nerviosos porque era crear una nueva historia en nuestras vidas», expresó.

La ceremonia fue muy emocionante. Gino Mella dijo que Vania no se aguantó las lágrimas, mientras el intentaba estar tranquilo. Por otro lado, dio a conocer una cómica situación. Resulta que uno de sus sobrinos solo esperaba que se acabara el evento para ir a jugar. «Al final un niño siempre trae alegría», indicó.

Vale señalar que la celebración religiosa está pensada para el próximo año. Sin embargo, los jóvenes decidieron ir a alojarse a un hotel por unos días para poder disfrutar algunos días tranquilos y con privacidad.

«Queremos volver a pololear, conversar, comer rico y quedarnos hablando hasta tarde», expresó Gino Mella.

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