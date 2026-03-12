“Tuve la bendición de encontrarte” Cantante urbano anuncia matrimonio con reconocida influencer

El amor subió otro escalón para diversos rostros que conocemos en el país. Uno de ellos, es el cantante urbano que, tras años de relación con su pareja, decidió arrodillarse y pedirle matrimonio.

A través de su cuenta de Instagram, fue la novia quien no aguantó la emoción y subió las postales que capturó el momento exacto cuando el artista le entregó el anillo de compromiso.

La noticia se llenó de comentarios de diferentes influencers y cantantes del género urbano, felicitándolos por la nueva etapa que vivirán ahora como futuros esposos.

Quiénes son los nuevos comprometidos

Se trata del cantante Gino Mella, conocido por sus canciones que te dejan “con el carro”. A pesar de que sus letras hablan de tener el corazón roto y la traición que se vive en una relación, esto es lo que menos le sucede al artista.

Actualmente, el reggaetonero está de viaje por Japón con su novia Vania Rivas, quien es influencer. La pedida de mano ocurrió en un jardín llamado Rikugien, lugar famoso por su gran naturaleza.

“En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe”, escribió Vania Rivas en la publicación, donde deja ver cómo Gino Mella le pide ser su esposa.

Y es que el cantante también se le conoce por su romántica actitud que tiene con Rivas. Como era de esperar, el enamorado le contestó el post con un tierno mensaje:

“Gracias a Dios, porque en un momento pedí una mujer como tú que llegue a mi vida, y me respondió. Te amo futura esposa”, comentó el artista.

