¡Orgullo nacional!: estos son los cantantes urbanos que estarán en el Lollapalooza Chile 2026

La nueva edición del festival de música más famoso del mundo, Lollapalooza Chile 2026, está cada vez más cerca. Volviendo este 13, 14 y 15 de marzo, ya está arriba la cartelera oficial para hacer vibrar el Parque O’Higgins en tres días inolvidables, donde diversos artistas chilenos representarán al país. Conoce la lista de los cantantes urbanos de Chile que participarán en este gran espectáculo musical.

Compartirán público con increíbles artistas del momento como Sabrina Carpenter, Doechi, Deftones, Katseye, Tyler The Creator y muchos más. La mezcla entre el pop, rock, indie y música chilena estará más que presente en los escenarios.

El género urbano toma protagonismo

Reggaetón, bajos fuertes y trap son los géneros que mayor resuenan si hablamos de la música urbana chilena. El salto de esta tendencia, recae en las letras más joviales y cercanas a la vivencia de los sectores medios del país, combinándolo con ritmos enérgicos y pegajosos.

El regreso de la era 2000 ayudó consigo al nacimiento de diferentes artistas que conocemos hasta el día de hoy que han sabido posicionarse en los charts.

1° fecha

Comenzando con artistas internacionales como Sabrina Carpenter, Deftones o Doechi, los artistas urbanos presentes son:

Benja Valencia

El cantante chileno de 22 años ha logrado posicionarse dentro del género urbano nacional. Fusionando ritmos como el reggaetón romántico, trap o pop, comenzó su carrera a los 16 años lanzando covers por YouTube y SoundCloud. Uno de sus éxitos más conocidos es “Sentimiento Mágico” que pronto se espera un remix de la canción.

Bryartz

Bryan Flores, alias “Bryartz”, es un cantante chileno que inició su carrera hace más de 10 años. Comenzó a obtener reconocimiento desde que se juntó con Polima Westcoast y Young Cister bajo el sello “Brokeboyz”. Ha colaborado con artistas como Akriila, Pablito Pesadilla, Pablo Chill-e, entre otros.

Young Cister

El destacado artista nacional combina ritmos basados en el trap, reggaetón suelto y pop. Esteban Cisterna es reconocido como uno de los grandes artistas que supo poner en el camino al género urbano chileno. Hace poco hizo sold out en el Movistar Arena con su show en 360 del álbum “La Ciudad Nunca Duerme”, que incluye el gran hit “Qloo”.

2° fecha

Para el segundo día, tendremos artistas como Tyler The Creator, Djo, Kasteye y más. Aquí, las mezclas intercambian entre el pop y el reggaetón.

Katteyes

Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, es una cantante oriunda de Conchalí. Sus principales temas como “Ponte Lokita”, “Ven Acá” o su reciente colaboración con Sinaka “Aló”, nos muestra su estética femenina, pero atrevida, con ritmos urbanos y del mejor reggaetón.

Aura Bae

Reconocida por fusionar ritmos flamencos con el trap y reggaetón, es la primera mujer chilena en firmar con el sello de Rimas Publishing (casa de artistas como Bad Bunny). Su música te lleva a la sinfonía del trap con letras que describen vivencias personales, romances y decepciones, incluyendo éxitos como “Loba”, “La niña de oro” o “777”.

Marlon Breeze

La figura clave del trap en Chile, Marlon Breeze, líder de la Nación Triizy, llega al Lollapalooza Chile 2026 para hacernos vibrar con sus ritmos de hip hop urbano. Con más de 15 años de carrera, ganó el Premio Pulsar 2025 en la categoría Mejor Álbum Urbano con su exitoso disco «Le Trap 4». Transformó la música como una forma de expresión personal que lo ha llevado a grabar en estudios de México y Nueva York.

3° fecha

El último día de Lollapalooza Chile 2026 finaliza con Chappel Roan, Skrillex, Addison Rae y muchos más, pero sin dejar de lado el producto chileno.

Akriila

La cantautora y rapera nacida en Maipú en 2003, ha posicionado su música en la escena urbana con mezclas entre el trap, R&B, electrónica y perreo. Sus letras directas y pegajosas la convierten en una voz clave para las nuevas artistas femeninas de Chile. Escucharemos sus éxitos del álbum Epistolares, con colaboraciones con Young Cister, Kidd Voodoo y más.

Facebrooklyn

Nacido en Valparaíso, su nombre real es Felipe Etcheverry. Cantante y productor que ha estado en la escena desde 2020, ha sabido conectar con los chilenos con álbumes exitosos como “Caricias” y “Hablando de Ti”. Ha trabajado con artistas como Easykid, Akriila y el famoso productor Taiko.

La cartelera oficial está disponible desde la página oficial de Lollapalooza Chile en Instagram.

