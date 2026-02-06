Adriana Barrientos critica duramente a Cony Capelli por su renuncia a Fiebre de Baile a pocos días de la final: «Poco profesional»

Recientemente, Adriana Barrientos lanzó una dura crítica contra Cony Capelli por abandonar el estelar de Chilevisión Fiebre de Baile, a pocos días de la esperada final.

En conversación con la cuenta de Instagram @noticiasespectáculo, la exmodelo y panelista de Zona de Estrellas fue consultada por la decisión de la ganadora de la primera versión de Gran Hermano Chile, quien no estuvo presente en la final que se llevó a cabo en el Movistar Arena, donde Skarleth Labra se coronó como la flamante ganadora.

En este sentido, Adriana Barrientos indicó que se trataba de una oportunidad valiosa y que Cony habría pensado «que si no venía los ‘conistas’ iban a faltar».

Además, la panelista de farándula comparó sus experiencias con la situación que enfrentó Capelli. De este modo, indicó que hay que enfrentar los problemas personales y seguir cumpliendo con el trabajo.

«Lo más triste de esto fue que por algo emocional dejó la pega tirada, si fuera algo psicológico lo entiendo, psiquiátrico, médico, se entiende», indicó Adriana Barrientos.

«Pero por cosas emocionales, tú te imaginarás la cantidad de veces que yo he tenido que salir llorando, maquillarme la cara y salir al escenario. Tengo una cantidad de historias de esas que te puedo contar y esas son historias de artistas de verdad», añadió.

En este sentido, Adriana Barrientos indicó que Cony Capelli fue «poco profesional, poco astuta y ella se lo perdió»

«Siempre lo dije y lo sigo manteniendo, la peor enemiga de Cony es Cony Capelli», finalizó La Leona.

