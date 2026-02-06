Festival de Viña 2026: Cecilia Gutiérrez revela quiénes serían jurados y coanimadores del esperado evento

Estamos a semanas del esperado Festival de Viña 2026 y recientemente, se filtró el listado del jurado y coanimadores que serían parte del evento.

Si bien desde la organización todavía no hacen el anuncio, Cecilia Gutiérrez dio a conocer la información. De este modo, la periodista de farándula reveló ocho nombres que habrían sido elegidos por el canal organizador Mega y la productora Bizarro para que evalúen la la competencia internacional y folclórica.

De este modo, uno que tendrá esta responsabilidad es el periodista Juan Manuel Astorga, quien el año pasado no tuvo la oportunidad tras diversos movimientos en la casa televisiva.

A el se sumaría Fátima Bosch, popular modelo mexicana que ganó el título Miss Universo 2025.

Por otro lado, en representación de los actores de Mega llegaría Sigrid Alegría, popular actriz que ha brillado en múltiples teleseries y ahora lo hace en «Los Casablanca».

Además, Cecilia Gutiérrez dio a conocer que una destacada artista nacional también integraría el jurado del Festival de Viña 2026. Se trata ni más ni menos que de la soprano Verónica Villarroel. En tanto, Pelao Rodrigo también tendrá esta responsabilidad.

Vale señalar que otros tres artistas que son parte de la parrilla del certamen viñamarino asumiríaneste rol. Hablamos de Mateo Bocelli, Milo J y Pablo Chill-E.

Cecilia Gutiérrez también revela a los coanimadores Festival de Viña 2026

Además, la periodista de espectáculos también dio a conocer a los coanimadores, quienes acompañarían a los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

De este modo, una que tendría esta responsabilidad es Carmen Gloria Arroyo, «La Jueza», quien recientemente llegó a Mega desde TVN.

A ella se le suma el actor Fernando Godoy, el periodista de Mega Karim Butte y la actriz Carolina Arregui.

También te podría interesar: Destrozan a humorista que se presentará en Viña 2026: «Hace lo que quiere con las mamitas solteras como objetos sexuales»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google