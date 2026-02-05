Quiénes son DJO: la banda de “Steve” de Stranger Things que vendrá a Chile y agotó todas las entradas

El festival musical más conocido del mundo llega al país este 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O’Higgins. Con la cartelera lista para cada día, Lollapalooza Chile 2026 se llena de expectativas con grandes invitados al espectáculo, incluyendo algunos sideshows de por medio. Uno de ellos es Djo, la banda compuesta por Joe Keery, mejor conocido por su papel de “Steve” en Stranger Things que logró agotar todas las entradas para su concierto individual este 16 de marzo en el Teatro Caupolicán.

Además de su participación en el Lollapalooza Chile el sábado 14 de marzo, Djo se iba a presentar en el Teatro Coliseo, pero Lotus decidió cambiar de recinto, lo que permitió obtener más entradas para los fanáticos. La venta de tickets, que ocurrió el pasado miércoles, hizo sold out en tan solo minutos.

Su papel en Stranger Things

Si bien ha tenido más apariciones en la televisión, Joe Keery selló su carrera con su actuación en la exitosa serie de Netflix que transcurre en los años 80, Stranger Things. Su personaje, llamado Steve Harrington, conquistó a los fanáticos por su gran personalidad y conexión con los personajes principales.

Pero Joe Keery es más que un actor y de a poco se supo que estuvo en una banda llamada Post Animal, pero decidió retirarse en 2018. Al año siguiente, debutó con su proyecto musical en solitario mejor conocido como «Djo”. Su primer sencillo se llamó «Roddy» y fue lanzado en julio del 2019, junto al álbum debut Twenty Twenty.

End of beginning en el puesto número 1

Sin dejar de lado su actuación y pasión por la música, Djo saca la canción titulada “End of beginning” en 2022, sin saber que cuatros años después lideraría los charts musicales por semanas.

La canción te lleva por la nostalgia de recordar una etapa pasada de la vida, reflexionando sobre el final de una era, para dar inicio a una nueva, sintiendo tristeza, pero a la vez gratitud por un nuevo comienzo, destacando el paso del tiempo y los cambios de la vida.

Fue lanzada como la sexta canción de su segundo álbum “Decide”, pero no fue hasta en 2024 que, gracias a la plataforma de TikTok, dio como resultado impulsar la canción a un sencillo aparte.

El resto, es historia. La canción alcanzó una segunda ola de popularidad tras el final de la serie Stranger Things en enero de 2026. “End of beginning” se posicionó entre los diez primeros éxitos en más de 25 países, entre ellos, Chile, que todavía se mantiene en el Top 50 de Spotify en el puesto 32 y en el puesto 3 del Top 50 Global.

Es así, como Djo se presentará por primera vez en el país de la mano de Lollapalooza el próximo 14 de marzo y 16 del mismo mes. Se espera el cántico de los fans que han estado a la espera de Joe Keery y así corear sus grandes hits, entre uno de ellos, End of beginning.

