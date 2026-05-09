«Que sea feliz…»: La reacción de Mauricio Pinilla tras supuesta nueva relación de Gissella Gallardo

Mauricio Pinilla se refirió por primera vez al supuesto nuevo romance de su exesposa, Gissella Gallardo, tras la revelación de Primer Plano. Cabe recordar que hace algunos días la panelista de Hay que decirlo confirmó públicamente que ambos se encuentran separados desde fines del año pasado.

Tras esta separación, distintos programas de espectáculos comenzaron a especular con que ambos ya habrían encontrado una nueva pareja. En el caso de Gissella Gallardo, incluso fue captada saliendo de una fiesta junto a un hombre, lo que rápidamente generó rumores.

La reacción de Mauricio Pinilla tras supuesta nueva relación de Gissella Gallardo

En Hay que decirlo, Gissella Gallardo reveló anteriormente: “Es verdad que estoy separada desde octubre-noviembre del año pasado. Después de eso, decidimos seguir viviendo juntos hasta principios de este año, y hace como un mes y medio le digo a Mauricio que cada uno siguiera su camino”.

Además, la comunicadora confirmó que dejará la casa que compartía con el exdelantero.

En medio de este escenario, distintos espacios de farándula aseguraron que ambos estarían rehaciendo sus vidas sentimentales. De hecho, Gissella Gallardo fue vista saliendo de una fiesta tomada de la mano junto al empresario José Alfredo Rivas.

Consultada sobre los rumores, la panelista descartó estar en una relación formal, aunque reconoció: “es un amigo que estoy conociendo, estoy conociendo a otros amigos también”.

Posteriormente, el programa Primer Plano conversó con Mauricio Pinilla para conocer su reacción frente al quiebre y las especulaciones sobre una nueva pareja de su exesposa.

Respecto al proceso de divorcio, el exfutbolista respondió escuetamente: “Esos son temas personales que estamos viendo nosotros”.

Sin embargo, cuando le preguntaron directamente sobre el supuesto nuevo romance de Gissella Gallardo, Pinilla respondió con tranquilidad: “Que sea feliz, se lo merece”.

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