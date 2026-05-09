No será Julián Elfenbein: Anuncian al rostro de Chilevisión que se unirá al matinal tras la salida de JC Rodríguez

Chilevisión confirmó que desde el próximo 25 de mayo habrá importantes cambios en “Contigo en la mañana”, apostando por un renovado formato de conducción.

La principal novedad será la incorporación oficial de Roberto Cox al equipo del matinal, en una nueva etapa que buscará refrescar la dinámica del espacio matutino.

Anuncian al rostro de Chilevisión que se unirá al matinal tras la salida de JC Rodríguez

Cabe recordar que esta incorporación se realizará con el objetivo de potenciar el espacio matutino, tras la salida de su conductor, Julio César Rodríguez. Desde entonces, la conducción la asumió Andrea Arístegui junto a Eduardo de la Iglesia, con la colaboración de la meteoróloga Allison Gohler.

El periodista ha desarrollado gran parte de su carrera en el área de prensa de Chilevisión, destacando en la conducción de “Chilevisión Noticias AM” y por su trabajo en terreno en coberturas de alto impacto internacional, como el caso del asesinato de Narumi Kurosaki en Francia y la crisis política y social en Venezuela.

Al respecto, Roberto Cox señaló: «Asumo este nuevo desafío con mucho entusiasmo; estoy feliz de poder incorporarme a un grupo de profesionales que estimo, admiro y que cada mañana da lo mejor de sí para acompañar a los televidentes».

«Seguro seremos un buen complemento«, cerró.

Por otro lado, saltaron las alarmas luego de que varios programas de farándula dieran por hecho que el nuevo conductor sería Julián Elfenbein. El conductor, que hoy está en «¿Cuánto vale el show?», saldrá del aire el próximo mes, con la transmisión del mundial, sin embargo, quedó fuera del programa matinal.

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