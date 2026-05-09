«No cachan nada, por eso están en farándula…»: Chino Ríos arremetió con todo contra panelistas de TV en programa en vivo
Marcelo "Chino" Ríos protagonizó un tenso momento, luego de enviarle un potente mensaje de voz a los panelistas de Zona de Estrellas.
Este viernes se vivió un tenso momento en el programa Zona de Estrellas, de Zona Latina, luego de que Adriana Barrientos intentara contactar a Marcelo «Chino» Ríos para conocer su opinión sobre la supuesta nueva relación de su exesposa, Paula Pavic.
La polémica surgió luego de que en el propio espacio aseguraran que Pavic estaría iniciando un romance con Camilo Huerta, personaje que ha estado en el centro de la atención mediática durante el último tiempo.
Según contaron en el programa, Adriana Barrientos llamó en reiteradas ocasiones al “Chino” Ríos, aunque sin obtener respuesta. Sin embargo, más tarde el ex número uno del mundo le envió un duro audio a la panelista.
“Puta, no sé si ustedes son hue…, son tontos, que no cachan nada, por eso están en farándula”, lanzó el extenista de entrada en el mensaje.
“Me has llamado 10 veces, me has mandado mensajes y todavía no entiendes que yo no quiero hablar de gente que no tiene nada que ver conmigo”, agregó el Chino Ríos.
En esa misma línea, el extenista cuestionó directamente a Adriana Barrientos por insistir en preguntarle sobre terceros: “¿Qué me voy a poner a opinar de gente? No estoy metido en el reality. ¿Cómo se te ocurre llamarme para preguntarme eso? ¿Qué me vas a preguntar?”.
Eso sí, el Chino aclaró que sí está dispuesto a referirse a temas relacionados con él mismo, como el reciente incidente protagonizado en un bar de Vitacura, pero marcó distancia respecto a comentar situaciones ajenas.
“No preguntes sobre esas personas. Piensa un poco, ten un poco de criterio para saber a quién llamas y a quién no”, cerró Marcelo Chino Ríos.
