Popular comediante chileno se sincera sobre por qué optó por no presentarse en el Festival de Viña: «No me arrepiento»

Recientemente, un reconocido comediante nacional se sinceró en conversación con Pamela Díaz con respecto a los motivos de por qué se bajó del Festival de Viña. De este modo, aseguró que no fue una decisión impulsiva.

Se trata de Daniel Alcaíno, quien está detrás de Yerko Puchento. El actor y humorista reveló en el programa digital «Sin Editar» que en septiembre había firmado un contrato con la rutina ya aprobada.

De este modo, dentro de las condiciones se encontraba que se presentaría frente a un público adulto. «Lo único que íbamos a pedir era tener un público adulto (…) un matrimonio de 45 para arriba que pague la cuenta de la luz, que le cueste el tema de la bencina», indicó.

Daniel Alcaíno se sincera sobre por qué se bajó del Festival de Viña

Recordemos que en primera instancia, Yerko Puchento se iba presentar la misma noche que Maná y Los Jaivas en el certamen viñamarino. Sin embargo, una semana antes del evento, la banda originaria de México canceló su presentación. De este modo, se hizo un radical cambio con respecto a la programación.

Debido a esto, desde la organización del Festival de Viña sumaron a Tini y Emilia, quienes tienen fanáticos más jóvenes.

En este sentido, Daniel Alcaíno señaló: «Pasamos de un público adulto a uno teenager».

Esto significó que el comediante tomó la decisión de bajarse del certamen. «Era un suicidio, era crónica de una pifiada anunciada», indicó.

Vale señalar que el hombre detrás de Yerko Puchento intentó cambiar la noche con otros comediantes. Sin embargo, no tuvo éxito. de este modo, prefirió bajarse del Festival de Viña en dicha oportunidad.

De todos modos, en su conversación con Pamela Díaz aseguró que se siente bien con la decisión que tomó.

La «Fiera» le consultó: «¿Te arrepentís de haberte bajado de viña?». A lo que Daniel Alcaíno contestó: «No me arrepiento (…) es como deshacer algo que ya armaste».

De este modo, dio a conocer que piensa que tomó la decisión correcta y que no le afectó en su carrera.

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