Daniel Alcaíno se refiere a los dichos de Quique Neira y entrega su opinión sobre el estallido social: «Yo no me siento utilizado para nada»

Durante este miércoles, DJ Black y JL Godoy recibieron la tremenda visita de Daniel Alcaino en «El Portal del Web». En esta oportunidad, el popular actor y comediante nacional habló de diversos temas como el estallido social y e incluso sobre el Presidente Gabriel Boric.

Daniel Alcaíno se refiere a los dichos de Quique Neira y entrega su opinión sobre el estallido social

Durante la entrevista, José Luis Godoy le preguntó a Daniel Alcaíno su opinión sobre las palabras de Quique Neira con respecto al estallido, quien señaló: «A estas alturas, siento que nos usaron. Yo me siento utilizado como artista. Al final (esa es) mi conclusión. No se hizo nada y terminó todo en robos de plata, en corrupción».

En este sentido, el humorista indicó que no estaba al tanto de las declaraciones del popular cantante de reggae y entregó su parecer.

«Yo no me voy a meter en la campaña que se está haciendo de desacreditar un estallido espontáneo de la gente por los abusos«, señaló Daniel Alcaíno.

«No soy partidario de eso, yo no me siento utilizado para nada. Fui todos los días que pude. Estuve ahí en ‘Plaza Dignidad’ y claro era el sentir popular. Recuerdo que no se aceptaban partidos políticos», agregó.

Además, Daniel Alcaíno lanzó una reflexión sobre el tema: «Después salieron los mismos políticos, los que eran el problema, salieron con la solución y plantearon una Convención Constituyente».

En este sentido, agregó: «¿La gente que pedía? Dignidad, por eso se le puso ‘Plaza Dignidad’, dignidad en las pensiones, en la salud, mejores sueldos. Eso se pedía».

Además, el comediante que le da vida a Yerko Puchento señaló que esto costó «500 ojos de jóvenes que después se arregló con la Ley Naín-Retamal y no le hicieron nada a esos carabineros (…) El que dejó ciego a Fabiola Campillai, el que dejó ciego a Gustavo Gatica ahí están por las calles».

Además, también habló de Gabriel Boric y expresó que dijo «que iba a reformular Carabineros», pero que «no se ha hecho nada. Es una policía antidemocrática que allana a los pobres».

En este contexto, Daniel Alcaíno señaló: «Yo no me voy a prestar para eso. Nunca voy a ir en contra de los movimientos sociales, porque sería ser un desclazado».

Además, más adelante el actor y comediante indicó que el Gobierno de Gabriel Boric es «amarillo».