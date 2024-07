JC Rodríguez protagoniza tensa discusión con concejala acusada de tener vínculos con el narcotráfico: «Viví en una población gran parte de mi vida»

Hoy, en Contigo en la Mañana se vivió una tensa conversación entre Julio César Rodríguez y la concejala de la comuna de Lo Espejo, Carolina Mena.

Recordemos que de acuerdo a un reportaje de T13, Mena estaría vinculada con Héctor Aladino Cárdenas, más conocido como el «Poroto», quien es investigado por homicidio y tráfico de drogas.

Julio César Rodríguez tiene tenso intercambio con concejala

JC Rodríguez conversó con la concejala en ‘Contigo en la mañana’ y le señaló: «El reportaje la acusa de arrendarle la casa a una persona conocida por estar vinculada al narco en la comuna. Y usted, que vive ahí, es la única persona que no sabe que esa persona tiene vínculos con el narcotráfico».

Frente a esto, Carolina Mena indicó que ella no es la única que no sabía. «Nosotros no andamos preguntándole al vecino qué es lo que hace», indicó en el programa matutino de Chilevisión.

Posteriormente, la autoridad comunal señaló: «Me está acusando. Me está diciendo que yo tengo que saber que él tiene el vínculo con el narcotráfico, y no (…) Julio César no me deja terminar de hablar». Asimismo, luego mencionó

Además, más adelante, Julio César Rodríguez le indicó a la concejala: «Viví en una población gran parte de mi vida, señora. Vivía en Hualpencillo, que era igualito que donde vive usted. Así es que no me viene a contar el cuento. Sabíamos dónde vivía cada narco, sabíamos dónde vivía cada cogotero. Sabíamos dónde vivían todos, y no era ni concejal. Era estudiante. Usted es la única que no sabe quién es el Poroto. Todos sus vecinos se ríen, y están escribiendo al canal».

Frente a esto, Carolina Mena perdió la paciencia y mencionó: «Ya, no le voy a responder nada».

También te puede interesar: Impulsan iniciativa que podría agregar un feriado adicional al calendario este 8 de octubre: este es el motivo