«Esta me la vas a pagar»: Yerko Puchento reacciona a comentario sin filtro de Julio César Rodríguez que involucra a Berta Lasala

Durante el programa de Podemos Hablar que se emitió durante la noche de este domingo, Yerko Puchento tiró la talla y bromeó con los cuatro invitados del espacio. Nos referimos a Pedro Engel, Matías Oviedo, Teresita Reyes y la diputada Marisela Santibáñez.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que el reconocido humorista también protagonizó un llamativo intercambio con el conductor del espacio, Julio César Rodríguez.

La talla sin filtro de Julio César Rodríguez a Yerko Puchento

Debido a que Podemos Hablar no se seguirá emitiendo durante los domingos en la noche, Yerko Puchento bromeó con respecto a cómo le afectará quedar sin pega.

«A partir de mañana lunes tendré que pedirle a la Berta (Lasala) que me incorpore a su plan de Netflix, y no es chiste», expresó el conocido humorista.

«De hecho tuve que arrendar mi casa en La Dehesa… de verdad, yo vivo en La Dehesa, al frente de Julio César», añadió Yerko Puchento.

No obstante, Julio César Rodríguez no se quedó callado y le respondió al humorista. «No, no, no, yo vivo al frente de la Berta, no de usted», indicó el rostro de Chilevisión.

Luego, el humorista expresó: «¿Qué dijo?», por lo que JC señaló: «Se hace el sordo».

«Esto es una guerra, hue…, pensé que habíamos construido una amistad (…) Estaba diciendo que dejé mi casa en La Dehesa, que está al lado de la casa de Fran García-Huidobro, una casa linda…», le indicó el humorista a Julio César Rodríguez.

Posteriormente, el conductor de Podemos Hablar le lanzó una talla sin filtro al humorista. «Se picó… En esa casa (de Berta Lasala) ahora entra otro auto, no el suyo«, mencionó.

«Perdón, necesito un pisco sour», expresó Yerko Puchento en modo de talla.

«Salió en todos los diarios, señor», le indicó Julio César Rodríguez.

Frente a la inesperada talla, el humorista señaló: «Me cagó este hue…, me llegué a desconcentrar. Último programa y me la tenías guardada, hu…. Esta me la vas a pagar, te va a costar caro, hue…».