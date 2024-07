«La que me apoyó siempre»: Alexis Sánchez emociona con sinceras palabras sobre su madre

Recientemente, se estrenó el primer capítulo de «Leyendas», espacio de YouTube de Mark González, en el que Alexis Sánchez sorprendió con sinceras confesiones.

En este sentido, el goleador histórico de la selección chilena recordó su infancia y entregó unas emotivas palabras sobre el apoyo que recibió por parte de su madre.

Las emotivas palabras de Alexis Sánchez tras recordar su infancia y el apoyo que le entregó su madre

Durante el capítulo, Mark González le consultó a Alexis Sánchez sobre las complicaciones que enfrentó y cómo fue el proceso para llegar a ser futbolista profesional.

«La que me apoyó siempre ha sido mi madre. En el sentido de que me iba a ver a los entrenamientos, me llevaba. Ella lo único que buscaba es que yo fuera feliz», indicó el tocopillano.

«Ella no me exigió nunca jugar a la pelota y es mi entrenador hasta el día de hoy. Me dice ‘tienes que jugar así, pégale así al arco’. Ella me da consejos y, a veces, uno no dimensiona lo que te puede ayudar tu madre», agregó Alexis Sánchez.

En este sentido, el destacado futbolista señaló: «Me enseñaba, me acompañaba, me llevaba para acá, me llevaba para allá. Me llevaba frutita y eso lo veía en el campo. Yo cuando hacía un gol, la miraba a ella. Y ella me estaba mirando. Era en Tocopilla»

Además, si bien Alexis Sánchez señaló que «no soy nadie para dar un consejo» aprovechó la instancia para entregar un mensaje a quienes son padres. «Que sus hijos sean felices en lo que hagan y apoyarlos».

Es importante señalar que el nuevo espacio de Mark González, se emitirán diversas entrevistas a reconocidos futbolistas.

