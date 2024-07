«No esperaba ese golpe tan bajo»: JC Rodríguez lanza inesperada broma a Yerko Puchento que involucra a Berta Lasala

En un nuevo episodio de Podemos Hablar, JC Rodríguez generó diversas risas luego de lanzarle una inesperada broma a Yerko Puchento.

Vale señalar que este capítulo del programa de CHV contó con la presencia de Kurt Carrera, Marlen Olivari, Gloria Simonetti y Felipe Vidal.

De este modo, durante la última parte del episodio, los invitados fueron víctimas de las bromas de Yerko Puchento.

En este contexto, el humorista le consultó a Julio César Rodríguez: «Ahora va a haber competencia en Mega. ¿Supiste?».

Luego, antes de que el animador respondiera, Yerko Puchento le señaló: «Grabaron un piloto en Mega, un programa de farándula animado por esta niña, la de pelo corto, esta flaquita que tú la ubicai».

De este modo, para que quedara claro de quién hablaba el comediante, desde la dirección mostraron una foto de Francisca García-Huidobro, ex pareja de JC Rodríguez.

Sin embargo, esto no quedó hasta acá. El animador de Podemos Hablar no se quedó callado y lanzó: «No se ría mucho, no haga mucho alarde, porque sé que una de las panelistas de ese programa es Berta Lasala (ex pareja de Daniel Alcaíno)».

Frente a esto, Yerko Puchento se mostró sorprendido. «Julio, no esperaba ese golpe tan bajo tuyo», le indicó a JC Rodríguez.

Luego, fiel a su sentido del humor, el comediante expresó: «Nos van a dar todos los días esas mujeres, pero mejor no hablemos más de ellas, no las invoquemos».

El mensaje de Yerko Puchento a Mega

Además, en Podemos Hablar, Yerko Puchento le mandó un directo mensaje a Mega, el que tiene relación con el Festival de Viña del Mar.

«Señores de Mega, estoy disponible para ir este año, por favor. Estoy haciendo méritos para que me llamen. Y espero, por favor, que no me paguen cuatro millones como ofrecía el otro canal cuando lo hacía. Aquí voy por cinco, soy capaz de todo, se los digo altiro», indicó en el programa conducido por JC Rodríguez.

Es importante recordar que Yerko Puchento se bajó de la edición del 2023 del Festival de Viña del Mar.