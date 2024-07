Fabio Agostini contó la firme sobre supuesta relación amorosa con Daniela Aránguiz: «Nos hemos visto…»

Fabio Agostini despejó todas las especulaciones sobre su presunta relación con Daniela Aránguiz, quien anteriormente estuvo con Luis Mateucci.

El rumor surgió cuando el modelo español ingresó a Ganar o Servir, donde mencionó a Aránguiz en reiteradas ocasiones, lo que genero expectación en los fanáticos.

Es relevante señalar que Mateucci y Agostini tuvieron un fuerte enfrentamiento durante el encierro, el cual culminó con la salida de Fabio del reality. Durante la pelea, le dijo «Tu momento ya terminó. Es más, cuando salga voy a invitar a cenar a Dani Aránguiz, para que lo sepas», adelantando lo que se vendría.

«Estoy hablando mucho con ella y me llevo de la puta madre. Dejaste escapar a una gran mujer. Se dio cuenta de que eres el más hue… de todos», le dijo en ese momento.

Además, la ex de Mateucci lo fue a buscar al aeropuerto luego de su salida del reality, realzando el cahuín a otro nivel.

Fabio Agostini revela detalles de su vínculo con Daniela Aránguiz

Fue en el React de Ganar o Servir donde le preguntaron sobre su vínculo con la ex del mago Valdivia.

«¿Pasó algo con Daniela Aránguiz o no? ¿Hubo algún besito, algún coqueteo?«, partió preguntando la conductora del espacio.

«No, no, no, nos llevamos muy bien», aseguró el español, enfatizando en que la charla que tuvo con Pangal donde le dice que «se la agarraría», se entendió de otra manera. «No lo dije…Lo han cambiado, yo no dije eso«, señaló.

En ese contexto, agregó que: «yo dije ‘me la agarraría’, quiere decir que me la agarraría, no estoy diciendo que me la he agarrado. No he confirmado, no he dicho que me la agarraría».

Respecto a su relación con Daniela, dijo que «todo empezó con la tontería de que estos terminaron , todo el rollo y al final con la tontería del juego nos hemos conocido más y al final nos llevamos súper bien».

Para terminar, el modelo cerró diciendo que «hoy en día hablamos un montón, nos contamos nuestras cosas, nos hemos visto y tengo un buen rollo con ella, me cae súper bien… Te lo juro, no pasó nada».

Además, no se cerró a nada y ante la posibilidad de que pudiera pasar algo respondió «soy un hombre soltero y ¿por qué no?».