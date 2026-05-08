Querida actriz chilena confirma que está embarazada con emotiva publicación: «23 semanas ya»

Previo a la celebración del Día de la Madre en Chile, una popular actriz chilena recurrió a su cuenta de Instagram para informar que se encuentra embarazada.

Se trata ni más ni menos que de Juanita Ringeling, quien compartió una emotiva publicación.

En concreto, la intérprete compartió múltiples fotografías luciendo su panzita y no escondió su felicidad por esta nueva etapa de su vida.

«Se acerca el Día de la Madre y este año lo celebramos con un nuevo integrante en camino. 23 semanas ya», comenzó señalando Juanita Ringeling.

«Abrazo a todas las madres en este viaje tan bello, lleno de ambivalencia, amor profundo, miedo, risas, soledad, magia animalesca y ¡tanto más!», añadió.

Vale señalar que este es el tercer hijo en común de la actriz con su pareja Matías Assler. En 2021 nació Aurelio y en 2024 Loica.

Las reacciones que dejó el anuncio de Juanita Ringeling

Como era de esperarse, la publicación de la actriz no pasó desapercibida y se llenó de mensajes positivos por parte de gente del mundo del espectáculo y seguidores.

En este sentido, la periodista Melina Noto le escribió: «No hay 2 sin 3! Felicidades hermosa». En tanto, Javiera Contador le comentó unos emojis de corazones.

«Juana, qué linda noticia!! felicidades»; «Juanita, muchas felicidades a los dos!»; «donde caben 4 caben 5, nos encanta esta noticia»; «Waaaa!! Que buena! Felicidades totales»; «Hermosísima felicidades a toda la familia»; «Me impresiona esta mujer primero su fertilidad jajaja y segundo que siempre queda estupenda»; «Que felicidad nuestra nueva guaguita»; «Que linda noticia Juanita!! Abrazos a todo el familión», fueron solamente algunos de los mensajes que recibió Juanita Ringeling en su publicación.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Se confirma que 31 Minutos llega a Gran Arena Monticello tras su gran éxito en México: cuándo es y cuáles son los precios de las entradas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google