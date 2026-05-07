La Reina del Flow llega a Chile con show en el Movistar Arena: revisa fecha y venta de entradas

¡Atención fanáticos de La Reina del Flow! La popular serie colombiana de Netflix aterrizará en nuestro país con un show que promete revivir la intensidad de la historia.

En concreto, el fenómeno televisivo llegará al Movistar Arena el próximo 3 de septiembre.

Vale señalar que el anuncio del desembarco de La Reina del Flow a Chile se da después del gran éxito de su paso por Europa, el que contó con funciones sold out en Madrid y una gira en expansión que recorrerá 13 ciudades de España durante junio y julio.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de los seguidores de la serie, es que el show tendrá a gran parte del elenco en el escenario.

Dentro de los confirmados se encuentran Carlos Torres (Charly), Majo Vargas (Yeimy Montoya), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Kevin Bury (Cris Vega) y Juan Palau (Drama Key).

De acuerdo a la información que se ha entregado, este espectáculo de La Reina del Flow fusionará música en vivo, visuales y una narrativa inspirada en la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow. Además, se podrán disfrutar de las canciones de la serie.

De este modo, lo que inició como una historia de injusticia, se va a convertir en un enfrentamiento emocional y musical entre dos mundos que colisionan sobre el escenario. Acá la música no solamente cuenta la historia, sino que la intensifica y redefine.

Venta de entradas para La Reina del Flow en Chile

Las entradas para este esperado concierto estarán disponibles a partir de este viernes 8 de mayo a las 13:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

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