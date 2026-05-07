31 Minutos en Gran Arena Monticello 2026: cuándo es y cuáles son los precios de las entradas

Recientemente, se confirmó que 31 Minutos regresa a Gran Arena Monticello de la mano del show «Radio Guaripolo 2». Obra musical que sigue demostrando la vigencia del querido noticiero.

Vale señalar que los títeres cumplieron un importante hito hace algunos días. Resulta que en el marco de la celebración del Día del Niño en México, más de 230 mil personas llegaron hasta el Zócalo que se ubica en Ciudad de México (CDMX) para disfrutar de un show lleno de música, baile y alegría.

En dicha oportunidad, el espectáculo inició a las 19:00 horas y contó con grandes éxitos de 31 Minutos. Dentro de ellos se encuentran «Tangananica, Tanganana», «Mi Equilibrio Espiritual», «Bailan sin César» y más.

De este modo, después de este importante hito, el show de títeres regresará a Gran arena Monticello.

31 Minutos en Gran Arena Monticello

El show de 31 Minutos en Gran Arena Monticello se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio a partir de las 20:00 horas.

Vale señalar que las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Los precios se encuentran entre $18.400 y $74.750 (considerando el cargo por servicio).

En esta oportunidad, estará presente Guaripolo junto al resto de queridos personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño, Patana.

Además, el show contará con los éxitos de siempre de 31 Minutos y también con nuevas canciones del querido noticiero.

Vale señalar que «Radio Guaripolo» es una estación radial, la cual opera hasta altas horas de la madrugada, en la que se realizan bromas y pitanzas.

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