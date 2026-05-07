Cantante fue detenida tras ser sorprendida con arma: lo que encontraron en sus redes sociales empeoró la situación

Recientemente, se conoció la detención de una cantante urbana junto a dos hombres y un menor de edad ¿El motivo? Estaban manipulando un arma de fuego y municiones en Pudahuel.

La cantante en cuestión es Francia Yael, quien junto a su grupo fue vista por funcionarios de Carabineros usando un arma tipo carabina en un vehículo estacionado en la plaza.

Esto ocurrió en las cercanías del pasa pasaje Tagua Tagua con Til Til en la comuna ya nombrada.

Vale señalar que Francia Yael y el resto de su grupo fueron vistos por Carabineros tras estar mal estacionados y con el maletero abierto.

Detención a cantante urbana

Debido a esto se revisó el automóvil. De este modo, se hallaron 15 municiones calibre 44 marca Winchester. Además se pudo comprobar el el vehículo no tenía encargo por robo.

En concreto, los detenidos fueron dos hombres de 19 y 24 años respectivamente de nacionalidad chilena, un adolescente peruano de 15 años (con antecedentes) y la joven cantante urbano de 24 años, Francia Yael.

Vale señalar que funcionarios revisaron las redes sociales de la artista emergente y se percataron de diversas publicaciones relacionadas con el porte de armas. De este modo, concurrieron hasta su domicilio.

En el hogar de la joven encontraron tres recipientes con marihuana a granel y en proceso de secado. Debido a esto quedó detenida con infracción a la ley 20.000, según consignó CHV.

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