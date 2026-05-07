Conmoción total en Chilevisión: querida figura dejó el canal y desató múltiples reacciones en redes sociales

Recientemente, se vivió un emotivo momento en Chilevisión (CHV), en el cual se despidió a un popular comunicador. Hablamos ni más ni menos que de Danilo 21.

Vale señalar que ya era sabido que el influencer dejaría el canal. Sin embargo, se concretó durante la jornada del miércoles.

De este modo, Danilo 21 ya finalizó su etapa en la Chilevisión, donde estuvo desde 2025 y que significó un importante momento para su carrera.

En este sentido, este miércoles, el creador de contenido compartió unas sentidas palabras en Instagram para anunciar su salida, lo que generó múltiples reacciones.

«Hoy es mi último día en Chilevisión… Pero nunca olvidaré todo lo que hicimos juntos», indicó.

La despedida a Danilo 21 en vivo

El influencer tuvo su última aparición en CHV en Fiebre de Baile. Espacio, en el cual formaba parte del VAR del programa. De este modo, el joven se refirió a la importancia que tuvo este paso para su carrera.

«Yo creo que uno, en la vida, tiene que impresionar a dos personas: a su yo de niño para que se sienta orgulloso de lo que logró, de a dónde llegó, y a su yo de viejito para que, cuando mire hacia atrás lo que hizo, sienta orgullo. Creo que eso es para mí el Var», le indicó Danilo 21 a Juan Pablo Queraltó.

Vale señalar que en la publicación que compartió el creador de contenido para confirmar que este miércoles era su último día, se llenó de comentarios por parte de otras figuras del espectáculo.

«De bloqueados a ser parte importante en mi! Te adoro un montón y espero la vida nos vuelva a encontrar en algún momento, te quiero»; le señaló Max Araya a Danilo 21.

Por otro lado, Adriana Barrientos le escribió: «Amigo que lindos recuerdos se vendrán puras cosas positivas para ti porque te lo mereces todo».

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